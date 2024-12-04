«К нам подкатывало это»: На Кубани две девушки унизили колясочника за попытку познакомиться

В Краснодарском крае две девушки унизили инвалида, который хотел с ними познакомиться, и сняли это на видео, сообщает телеграм-канал «Жесть Краснодар». Полиция начала проверку.

Две девушки выложили видео, на котором оскорбляют инвалида-колясочника. Видео © Telegram / Жесть Краснодар

«К нам сейчас подкатывало вот это, в прямом смысле. Мы настолько уже опустились. Вот такие дела. Улов неплохой», — говорили девушки, сопровождая речь матом

В полиции уже разбираются с данным инцидентом, в отделении МВД по городу Армавиру назначено проведение проверки. По её итогам будет принято процессуальное решение.