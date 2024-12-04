«К нам подкатывало это»: На Кубани две девушки унизили колясочника за попытку познакомиться
В Краснодарском крае девушки унизили инвалида за попытку с ними познакомиться
В Краснодарском крае две девушки унизили инвалида, который хотел с ними познакомиться, и сняли это на видео, сообщает телеграм-канал «Жесть Краснодар». Полиция начала проверку.
Две девушки выложили видео, на котором оскорбляют инвалида-колясочника. Видео © Telegram / Жесть Краснодар
«К нам сейчас подкатывало вот это, в прямом смысле. Мы настолько уже опустились. Вот такие дела. Улов неплохой», — говорили девушки, сопровождая речь матом
В полиции уже разбираются с данным инцидентом, в отделении МВД по городу Армавиру назначено проведение проверки. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее во Владивостоке прохожий избил инвалида его же коляской. Незнакомец набросился на мужчину без видимых на то причин, вырвал из-под него коляску, разбил об его голову стеклянную бутылку, а напоследок нанёс несколько ранений получившейся «розочкой».
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