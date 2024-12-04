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4 декабря, 14:55

Warner Bros. снимет сериал про жизнь Лайзы Миннелли

Актриса и певица Лайза Миннелли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / officiallizaminnelli

Актриса и певица Лайза Миннелли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / officiallizaminnelli

Американская актриса и певица Лайза Миннелли, символ золотой эпохи в Голливуде, вновь привлекла внимание общественности. В 2024 году она объявила о выходе своих мемуаров, запланированных на весну 2026 года. Книга, созданная в сотрудничестве с Майклом Файнстайном, Джошем Гетлином и Хайди Эванс, станет основой для сериала от Warner Bros. TV и Magnolia Hill Productions. Афиша Daily пишет, что руководить проектом будет Сэм Хаскелл, давний друг Миннелли.

Миннелли, дочь легендарной Джуди Гарленд и режиссёра Винсента Миннелли, с ранних лет погрузилась в мир искусства. Её дебют на экране состоялся в возрасте трёх лет в фильме «Старым добрым летом», где она появилась вместе с матерью. Однако её путь к славе не был простым. Лайза пережила трудные времена, связанные с борьбой матери с зависимостями, и сама неоднократно боролась с подобными проблемами.

В 1963 году Миннелли начала свою карьеру на театральной сцене Нью-Йорка, а уже в 1965 году получила премию «Тони» за роль в мюзикле «Флора — красная угроза». Её карьера стремительно развивалась, и в 1972 году она завоевала «Оскар» за роль в фильме «Кабаре». Эта роль принесла ей мировую славу и утвердила как одну из ведущих актрис своего времени.

Лайза Миннелли также известна своими яркими концертными выступлениями и музыкальными альбомами. Она выпустила 11 студийных пластинок и стала обладательницей множества наград, включая «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус». Несмотря на личные трудности, включая четыре неудачных брака и проблемы со здоровьем, Миннелли продолжает активно работать и выступать.

Недавно она стала героиней юбилейного выпуска журнала Interview, где поделилась воспоминаниями о своей жизни и дружбе с Энди Уорхолом. В интервью Лайза подчеркнула, что её жизнь наполнена любовью, творчеством и семейной поддержкой.

Сериал по мотивам мемуаров Миннелли обещает раскрыть не только её карьерные достижения, но и личные испытания, связанные с зависимостями и борьбой за здоровье. Лайза надеется, что её история поможет избавиться от стыда и стигмы, связанные с такими проблемами, и вдохновит других на путь к выздоровлению.

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Юрий Бузина
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