Центробанк выпустил серебряную монету в честь Года семьи
Монета будет служить официальным платёжным средством. Обложка © Центральный банк РФ
Банк России анонсировал выпуск памятной монеты номиналом 3 рубля, посвящённой знаковому событию для всей страны, — Году семьи. Об этом сообщается в официальном заявлении регулятора.
Монета выполнена из серебра, имеет круглую форму с диаметром 39 мм и массой 31,1 грамма. Сплав металла соответствует пробе 925. У него матовая поверхность с чёткими, детализированными элементами. Ожидаемый тираж составит 3000 экземпляров.
На лицевой стороне монеты изображён Государственный герб Российской Федерации, символизирующий единство страны. Вокруг него размещены надписи: «Российская Федерация», «Банк России», «3 рубля», а также дата выпуска — «2024 г.». Также указан состав: химическая формула, проба сплава, масса драгоценного металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
Оборотная сторона монеты посвящена Году семьи. На ней изображён логотип «Год семьи 2024» синего цвета, окружённый черно-белым фоном. Чтобы создать такой дизайн, специалисты использовали технику лазерного матирования.
Кроме того, в сообщении говорится, что монета станет официальным средством платежа в России. Её будут обязаны принимать по номиналу в любых расчётах.
Монета уже привлекла внимание коллекционеров и может стать отличным подарком для ценителей редких предметов. Тираж всего 3000 экземпляров делает её ограниченной и особенно интересной для нумизматов. Кроме того, со временем её стоимость на вторичном рынке может вырасти, как это часто происходит с коллекционными предметами, что говорит о её привлекательности с инвестиционной точки зрения.
Ранее ЦБ выпустили памятную монету в честь 125-летия МХТ им. Чехова. Три рубля имеют прямоугольную форму размером 51,0 мм на 32,0 мм, выполнены из серебра (проба сплава — 925) и содержат 31,1 г драгоценного металла в чистом виде.