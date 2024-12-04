Центробанк выпустил серебряную монету в честь Года семьи

Банк России анонсировал выпуск памятной монеты номиналом 3 рубля, посвящённой знаковому событию для всей страны, — Году семьи. Об этом сообщается в официальном заявлении регулятора.

Монета выполнена из серебра, имеет круглую форму с диаметром 39 мм и массой 31,1 грамма. Сплав металла соответствует пробе 925. У него матовая поверхность с чёткими, детализированными элементами. Ожидаемый тираж составит 3000 экземпляров.

На лицевой стороне монеты изображён Государственный герб Российской Федерации, символизирующий единство страны. Вокруг него размещены надписи: «Российская Федерация», «Банк России», «3 рубля», а также дата выпуска — «2024 г.». Также указан состав: химическая формула, проба сплава, масса драгоценного металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

Оборотная сторона монеты посвящена Году семьи. На ней изображён логотип «Год семьи 2024» синего цвета, окружённый черно-белым фоном. Чтобы создать такой дизайн, специалисты использовали технику лазерного матирования.

Кроме того, в сообщении говорится, что монета станет официальным средством платежа в России. Её будут обязаны принимать по номиналу в любых расчётах.

Монета уже привлекла внимание коллекционеров и может стать отличным подарком для ценителей редких предметов. Тираж всего 3000 экземпляров делает её ограниченной и особенно интересной для нумизматов. Кроме того, со временем её стоимость на вторичном рынке может вырасти, как это часто происходит с коллекционными предметами, что говорит о её привлекательности с инвестиционной точки зрения.