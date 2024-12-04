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4 декабря, 18:57

В Третьяковской галерее состоится новогодняя ёлка для детей участников СВО

В Третьяковской галерее 9 декабря состоится первая театрализованная программа, организованная совместно с Правительством Москвы для школьников столицы из семей участников спецоперации (СВО), а также лауреатов и призёров детских художественных конкурсов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В новом Инженерном корпусе Третьяковки ребята смогут насладиться увлекательным представлением, погрузиться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников, а также получить незабываемые впечатления от театрального представления», — отметила вице-мэр.

Праздник для детей будет проводиться в окружении шедевров живописи из выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов». Это позволит подрастающему поколению глубже понять роль красного цвета в искусстве первой трети ХХ века, а также изучить, как русские художники сохраняли традиции и какие влияния оказывал фольклор на развитие русского искусства. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева также уточнила, что интерес к подобным мероприятиям питают не только дети, но и взрослые. Именно поэтому галерея решила возобновить традицию ежегодного проведения «ёлок».

«Новогодние ёлки — это центр притяжения не только для детей, но и для взрослых, возможность окунуться в праздничное настроение, насладиться искусством, которое объединяет поколения», — поделилась Проничева, добавив, что в фойе Инженерного корпуса 9 декабря будут исполняться музыкальные номера и проводиться творческие мастер-классы.

Россияне рассказали, куда хотят отправиться на новогодние праздники
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К слову, специалисты уже начали активно украшать Москву к Новому году. Life.ru показал фотографии праздничной столицы, которые помогут ощутить новогоднее настроение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentina Perfilyeva

Мария Любицкая
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