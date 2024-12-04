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4 декабря, 15:39

Украинский военный психолог раскрыл причину дезертирства в ВСУ

Военный психолог Городецкий: Солдаты ВСУ бегут из армии из-за истощения

Главной причиной дезертирства среди украинских военных является всеобщее истощение. Об этом заявил военный психолог 68-ой егерской бригады ВСУ Роман Городецкий, передаёт УНИАН.

«Основная причина того, что военнослужащие идут в СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), всем известна — это физическое и психоэмоциональное истощение», — заявил психолог.

Частые случаи дезертирства Городецкий объясняет критической ситуацией на фронте. У украинских солдат нет возможности отправиться в отпуск и пообщаться с психологами.

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Ранее издание Financial Times сообщило, что за десять месяцев 2024 года на Украине было возбуждено шестьдесят тысяч уголовных дел о дезертирстве. Показали прошлых лет превышены вдвое.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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