«Ад во всём»: Комик Андрей Бебуришвили раскритиковал качество жизни в Таиланде

Популярный российский комик и звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили в интервью с коллегой Сергеем Матросовым резко раскритиковал Таиланд. По его словам, эта страна является «адом во всём».

«Я, честно, не понимаю, как вы здесь живёте. Для меня эта страна — это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал. Здесь же просто ад во всём», — заявил комик, обращаясь к своему собеседнику. По его словам, особенности жизни в этой стране кардинально отличаются от привычных для россиян условий.

Основные претензии, которые Бебуришвили высказывал в интервью, касались поведения местных жителей, а также тайской кухни. Он не стал скрывать, что не смог оценить местные блюда, которые показались ему слишком экзотичными и тяжёлыми.

Также Бебуришвили поделился своими впечатлениями от общения с местными жителями. По его словам, манера разговора тайцев была для него непривычной, и он не всегда мог найти общий язык с людьми, что добавляло неприятных ощущений от жизни в Таиланде.

Интервью Бебуришвили и Матросова вызвало живой интерес у зрителей, особенно у тех, кто подумывает о переезде в Таиланд. Многие, услышав откровенные рассуждения комика, задумались о реальных трудностях жизни в этой стране и о настоящей цене эмиграции. Бебуришвили отметил, что хотя Таиланд привлекает тёплым климатом и низкими ценами, для людей, привыкших к комфортной жизни в России, условия там могут стать серьёзным испытанием.