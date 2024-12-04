Французский полузащитник Поль Погба может стать игроком ФК «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» рассматривает возможность подписания контракта с известным французским полузащитником Полем Погба. Об этом сообщил спортивный директор клуба Ари в интервью «РБ Спорт».

«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу», — заявил Ари.

Поль Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года. В настоящее время он находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с итальянским клубом «Ювентус».

Игрок был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Отстранение произошло 11 сентября 2023 года, когда тест на тестостерон дал положительный результат. Погба признался руководству «Ювентуса», что принял добавку, купленную в США, что и послужило причиной положительной пробы.

Первоначально дисквалификация составляла четыре года, но после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) срок был сокращен до 18 месяцев. Поэтому француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Спортивный директор «Торпедо» отметил, что сначала обсудит возможность сотрудничества с Погба с президентом клуба, после чего начнутся активные действия. «Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», — подчеркнул Ари.

На данный момент «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с результатом 43 очка в 21 матче. Лидером остается «Балтика» с 45 очками.

Потенциальный переход Погба в московский клуб может стать значительным событием для российского футбола. Тем не менее окончательное решение будет зависеть от результатов переговоров и состояния самого игрока после долгого перерыва.