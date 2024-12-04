«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 14:56

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Российский лидер Владимир Путин своим указом обновил состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале.

В обновлённый состав вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов, журналист и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, а также председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Сергей Черногаев.

Песков сообщил, что Путин в декабре традиционно пообщается с членами СПЧ
Песков сообщил, что Путин в декабре традиционно пообщается с членами СПЧ

А ранее Life.ru сообщал, что в конце сентября Путин изменил состав Совета безопасности страны. Глава государства включил в состав органа своего помощника Алексея Дюмина, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента Александра Линца, а также первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • спч
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar