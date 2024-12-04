Путин обновил состав президентского Совета по правам человека
Российский лидер Владимир Путин своим указом обновил состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале.
В обновлённый состав вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов, журналист и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, а также председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Сергей Черногаев.
А ранее Life.ru сообщал, что в конце сентября Путин изменил состав Совета безопасности страны. Глава государства включил в состав органа своего помощника Алексея Дюмина, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента Александра Линца, а также первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Life.ru