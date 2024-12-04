Угонщик три часа катался по Москве, пока не разбил «майбах» миллиардерши за 21 миллион рублей
Mash: В Москве у миллиардерши Беренштейн угнали и разбили Maybach за 21 млн
В Москве у миллиардерши Елены Беренштейн угнали Maybach стоимостью 21 миллион рублей. Через три часа автомобиль разбили. Очевидцы помогли угонщику выбраться из машины, не зная, что её украли. Мужчина скрылся с места преступления, а Беренштейн написала заявление. Об этом сообщает Mash.
У миллиардерши Беренштейн угнали и разбили «майбах» за 21 миллион рублей. Видео © Telegram / Mash
Как отмечает телеграм-канал, угонщику не пришлось ничего вскрывать и взламывать. Мужчина заметил, как водители миллиардерши оставляют друг другу ключи под колесом авто, и просто взял их. 2 декабря он без проблем выехал с парковки Москвы-Сити и поехал кататься. На развороте под Перовской эстакадой угонщик пустил авто в отбойник.
Ранее Life.ru рассказывал, как пьяный начальник ИВС заделался угонщиком авто во время отпуска. В Ханты-Мансийском округе нетрезвый полицейский угнал машину и врезался на ней в сугроб, что помогло его задержать. Инцидент произошёл в Лангепасе, куда подозреваемый приехал во время своего отпуска, чтобы навестить родственников.
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