Угонщик три часа катался по Москве, пока не разбил «майбах» миллиардерши за 21 миллион рублей

В Москве у миллиардерши Елены Беренштейн угнали Maybach стоимостью 21 миллион рублей. Через три часа автомобиль разбили. Очевидцы помогли угонщику выбраться из машины, не зная, что её украли. Мужчина скрылся с места преступления, а Беренштейн написала заявление. Об этом сообщает Mash.

У миллиардерши Беренштейн угнали и разбили «майбах» за 21 миллион рублей. Видео © Telegram / Mash

Как отмечает телеграм-канал, угонщику не пришлось ничего вскрывать и взламывать. Мужчина заметил, как водители миллиардерши оставляют друг другу ключи под колесом авто, и просто взял их. 2 декабря он без проблем выехал с парковки Москвы-Сити и поехал кататься. На развороте под Перовской эстакадой угонщик пустил авто в отбойник.