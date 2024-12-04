Россиянам назвали справедливую сумму расходов на себя

Справедливая сумма ежемесячных трат россиян на себя составляет от 15 до 25 тысяч рублей. Такой вывод сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, пишет «Газета.ru». Он считает, что расходы на себя должны быть около 15–20% от среднего бюджета, соответственно сумма варьируется от уровня доходов.

Эксперт рассказал, на что тратят личные расходы люди разных полов. Мужчины чаще расходуют деньги на технику, транспорт, хобби и развлечения. В то время как женщины склонны к импульсивным покупкам. Им эксперт рекомендует создавать финансовую подушку, превышающую запланированные траты на месяц вдвое.

Другой эксперт, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерма отметил, что различия в уровне доходов в регионах России также оказывают влияние на структуру расходов россиян. В крупных городах, таких как Москва, люди выделяют на развлечения до 20% от общего бюджета, в то время как в других субъектах россияне сосредоточены на покрытии базовых потребностей. Около трети россиян выделяют на развлечения не более 5% дохода.

Эксперты подчёркивают важность создания краткосрочных финансовых резервов для защиты от непредвиденных обстоятельств. При этом стоит избегать чрезмерного накопления в ущерб текущему уровню жизни, особенно в условиях экономической нестабильности. Кроме этого, необходимо развивать финансовую грамотность, для этого можно пройти курсы по управлению денежными средствами. Это может помочь правильно расставлять приоритеты в тратах и накоплениях.