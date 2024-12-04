Россиянам раскрыли, сколько зарабатывает Дед Мороз

В преддверии новогодних праздников в России традиционно увеличивается спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Этот сезон приносит не только радость, но и возможность для многих подзаработать. В 2023 году доходы новогодних артистов варьировались от 20 до 200 тысяч рублей за весь период работы — с начала декабря до 8 января, сообщает «Газета.ru».

Наибольшие гонорары получают артисты в Москве, где стоимость выступлений достигает 200 тысяч рублей. Особенно востребованы Деды Морозы, представляющие разные национальности — это добавляет этнический колорит к праздникам.

Карьерный эксперт Алёна Чукина рассказала, что уровень заработка зависит от количества заказов и характера мероприятий. Актёры и аниматоры, которые работают через ивент-агентства, школы и частные лица, могут рассчитывать на доход от 120 до 200 тысяч рублей. Снегурочки зарабатывают меньше Дедушек — от 70 до 90 тысяч рублей.

«Актёру предоставляются костюмы и машина с водителем. В его основную работу входит: приезд к клиентам на дом, проведение праздничной программы и поздравление детей. Основной заработок главных новогодних персонажей зависит от корпоративов и утренников», — пояснила Чукина.

Руководитель Национального движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Прокофьев поделился, что качественные костюмы и профессионализм играют важную роль в формировании стоимости услуг. Он согласился, что средняя зарплата за месяц пары Дед Мороз и Снегурочка составляет около 150 тысяч рублей, не считая дополнительных расходов на костюмы и реквизит.

Спрос на новогодних артистов стабильно высок по всей стране. Артисты, которые работают в столице и крупных городах, могут рассчитывать на более высокие гонорары. В регионах, например, в Уфе или Казани, гонорары значительно ниже, но интерес к новогодним представлениям растёт, и россияне готовы платить больше, чем в предыдущие годы.

Для многих исполнителей работа в роли Деда Мороза или Снегурочки — это не только способ заработать, но и возможность реализовать свои творческие способности.