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4 декабря, 15:48

«Только испортить добрую память»: Охлобыстин рассказал о продолжении «Интернов»

Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / psykero1477

Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / psykero1477

Иван Охлобыстин высказался о продолжении популярного сериала «Интерны». В интервью изданию «Вокруг ТВ» актёр рассказал о своих мыслях на этот счёт, пояснив, что, несмотря на ностальгию по работе с командой и атмосферу съёмок, он не поддерживает идею возрождения проекта.

По словам Охлобыстина, он не является поклонником ремейков и считает, что для большинства фильмов и телесериалов лучше всего сохранять оригинальную концепцию, чем пытаться продолжить историю, которая уже завершена. Это, по его мнению, позволяет сохранить аутентичность произведения, не теряя при этом той особой магии, которая присутствует в оригинальной версии.

«У всего есть своё начало и должен быть свой конец. Это же мучение — не иметь возможности дочитать любимый роман до конца или дослушать хорошую песню. И потом: зачем разочаровывать зрителя, который тебя любил десятилетиями?» — сказал актёр, который исполнил главную роль в «Интернах». Он подчеркнул, что проект имел огромный успех, и возвращение к нему спустя много лет может только испортить добрую память о сериале.

Охлобыстин отметил, что он всегда стремился к тому, чтобы завершать свои проекты на пике, не растягивая их слишком долго. Он добавил, что важно не превращать хороший продукт в нечто банальное, что может разочаровать фанатов, ожидающих чего-то нового и свежего. С точки зрения актёра, с «Интернами» всё было сделано так, как должно было быть — шоу закончилось, и его завершение стало логичным и гармоничным.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что ремейки всегда рискуют утратить ту самую искренность и энергию, которые были в изначальной версии. «Интерны», как и другие успешные проекты, должны оставаться в памяти зрителей в своём первозданном виде, без попыток извлечь из них ещё больше прибыли или попытаться вернуть старую популярность.

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Ранее Макаров из «Кадетства» рассказал о возможном продолжении популярного сериала. Актёр выразил готовность принять участие в проекте.

Валентина Раппопорт
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