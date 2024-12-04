«Дают мне шанс на жизнь»: 9-летняя Ева из ЛНР стала «дочерью полка» для наших сапёров

В рамках проекта «Юности Граница» вышла новая серия, которая рассказывает о девятилетней Еве Сартаковой из ЛНР. Несмотря на свой юный возраст она уже успела пережить многое: обстрелы, голод и издевательства со стороны ВСУ. Теперь она оказывает поддержку бойцам СВО: пишет им письма, рисует открытки и печёт пирожки.

«Мы лепим пирожки и везём их каким-нибудь солдатам. Потому что переживаем, потому что они защищают нас и нашу Родину, и дают мне шанс на жизнь. Один раз, когда мы с бабушкой ехали в Луганск, а потом обратно, я увидела русских сапёров. И я сразу побежала к ним, пожелала всего хорошего», — рассказала Ева.

Бойцы уже узнают девочку и ласково называют её «дочерью полка». В рамках проекта Еве подарили поездку в Большой Московский цирк, где познакомили с известным дрессировщиком Эдгардом Запашным.