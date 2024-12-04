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4 декабря, 16:10

5000-летние миски пролили свет на ранние политические институты Месопотамии

Археологи раскрыли тайны политических структур Месопотамии на Шахи-Кора в Ираке. Обложка © freepik.com / freepik

Археологи раскрыли тайны политических структур Месопотамии на Шахи-Кора в Ираке. Обложка © freepik.com / freepik

Недавние раскопки в Шахи-Коре, археологическом памятнике в курдском регионе на севере Ирака, пролили свет на ранние формы государственного управления в древней Месопотамии. Об этом сообщает LiveScience.

Обнаруженные артефакты, включая десятки глиняных мисок, датируемых пятым тысячелетием до нашей эры, свидетельствуют о существовании централизованной системы власти, которая, возможно, была одной из самых ранних в мире.

Исследователи полагают, что миски использовались для централизованного распределения пищи в обмен на труд, что указывает на раннюю форму политической организации. Эти находки подтверждают, что в IV тысячелетии до нашей эры политические структуры формировались вокруг способности обеспечивать продовольствием население. Однако к концу этого периода местные жители осознанно отказались от централизованной организации, и поселение было заброшено без признаков насилия или экологического воздействия.

Раскопки, начавшиеся в 2019 году под руководством археолога Клаудии Глатц из Университета Глазго, выявили остатки глинобитных зданий, колонн и дренажных систем, что свидетельствует о влиянии культурных практик раннего города Урук. «Период Урука» — одна из самых ранних фаз шумерской цивилизации, между 4000 и 3100 годами до нашей эры.

Несмотря на прогресс, вскоре после этого местное сообщество отвергло централизованную власть, вернувшись к более традиционным формам организации. Это ставит под сомнение идею о неизбежности иерархических форм правления в ранних сложных обществах.

Как отметила Сьюзан Поллок из Свободного университета Берлина, в регионе было много небольших поселений. Это говорит о том, что ожидаемая тенденция к урбанизации не сработала.

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Валентина Раппопорт
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