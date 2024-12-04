В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру Беннетта встретили первый снег

В Ленинградском зоопарке кенгуру Беннетта с энтузиазмом встретили первый снег. Эти животные, чей естественный ареал обитания юг Австралии, уже привыкли к минусовым температурам, поэтому снег и холод их не пугают, сообщили в пресс-службе зоосада.

В Петербурге кенгуру встретили первый снег. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

«Наши кенгуру точно рады этому событию. Посмотрите, с каким удовольствием они поедают заледенелые листики», — рассказали в зоопарке. Если кенгуру замёрзнут, они могут спрятаться в теплом домике.

Кенгуру Беннетта, также известные как рыже-серые валлаби, являются крупными млекопитающими из семейства кенгуровых. Они получили своё название в честь натуралиста Джорджа Беннетта. Эти животные обладают уникальными физическими особенностями: у них серый или коричневый мех, массивные задние лапы и длинный хвост, который служит опорой и содержит жировую ткань. Самцы значительно крупнее самок, и достигают веса до 14 килограммов, в то время как самки редко превышают 10 килограммов. Рост этих животных составляет 65–75 сантиметров, а длина хвоста зачастую равна длине тела.

Кенгуру Беннетта предпочитают влажные леса Австралии, проявляют активность в ночное время и питаются растительной пищей: травой, фруктами и зёрнами. Они ведут одиночный образ жизни, но иногда образуют небольшие группы. Самки рожают раз в году, и их детёныши живут в материнской сумке до полугодовалого возраста.

Интересно, что название «кенгуру» возникло благодаря недоразумению. Первые европейцы, прибывшие в Австралию, были поражены видом этих необычных животных и спросили у местных жителей, как они называются. Те ответили: «Кэн ге роо», что на местном наречии означало «не понимаю». Так и закрепилось это название.

Несмотря на свою экзотичность, кенгуру Беннетта легко содержать в неволе. Для них требуется вольер 5×5 метров с утеплённым домиком. Питание зимой включает сено, фрукты, овощи и зерно, а летом — траву и фрукты.