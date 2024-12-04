Тайский суп Том Ям Кунг стал нематериальным наследием ЮНЕСКО

Тайский суп Том Ям Кунг, известный своим остро-кислым вкусом и ароматными ингредиентами, был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщается на официальном сайте правительства Таиланда, министр культуры страны Судаван Вангсупхакиткосон объявила об этом событии, подчеркнув значимость блюда для тайской культуры.

«Решение о внесении том-ям кунг в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии», — сказала министр.

Том Ям Кунг является символом тайского образа жизни и отражает принципы простоты, самодостаточности и уважения к природе. Основные ингредиенты супа — это креветки, корень галангана, лимонное сорго, листья кафрского лайма и перец чили. Эти продукты не только придают блюду неповторимый вкус, но и подчёркивают связь тайской кухни с местной природой.

Процесс номинации Том Ям Кунг начался в марте 2021 года, когда тайский кабинет министров одобрил подачу заявки в ЮНЕСКО. С тех пор велась активная работа над тем, чтобы представить суп не только как блюдо, но и как часть культурного ДНК Таиланда. Министр Вангсупхакиткосон отметила, что признание ЮНЕСКО станет важным шагом для привлечения внимания к тайской гастрономической культуре и поможет сохранить традиции для будущих поколений.

Для Таиланда включение Том Ям Кунг в список культурного наследия ЮНЕСКО — это не только признание национальной кухни, но и возможность укрепить позиции страны на международной арене как центра гастрономического и культурного туризма. Учитывая популярность тайских блюд во всём мире, такое признание способно привлечь туристов и поддержать экономику страны.

В пятницу в Бангкоке, на территории торгового центра EmQuartier, пройдёт специальное мероприятие, посвящённое включению Том Ям Кунг в список нематериального культурного наследия. Это событие станет частью кампании по популяризации культурного богатства Таиланда. В современном мире, где традиции часто теряются под натиском глобализации, такие шаги помогают сохранять уникальность и идентичность народов.