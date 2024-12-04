Австрийская пара 12 раз разводилась ради пособия в 326 тысяч евро
Kurier: Супруги из Австрии 12 раз женились и разводились ради социальных выплат
Суммарно супругам удалось получить от государства 326 тысяч евро. Обложка © Unsplash /Nani Chavez
В австрийском городе Грац пожилая супружеская пара оказалась в центре скандала из-за многократных бракоразводных процессов ради получения социальных выплат. На протяжении 35 лет они 12 раз разводились и вновь вступали в брак, что позволило им получить от государства 326 тысяч евро. В настоящее время против них возбуждено дело о крупном мошенничестве, пишет газета Kurier.
История началась в 1981 году, когда женщина стала получать «пенсию вдовы» после смерти своего первого мужа. Уже в 1982 году она вышла замуж за нынешнего супруга. Спустя пять лет пара впервые развелась, сославшись на «неизлечимый распад» отношений, якобы вызванный профессиональной деятельностью мужа-водителя. Через два с половиной года после развода у женщины появлялся выбор: получить «вдовью пенсию» либо единовременную выплату, эквивалентную размеру пенсии за 2,5 года.
Супруги использовали эту возможность, многократно разводясь и вступая в брак. Несмотря на официальные разводы, пара никогда фактически не расставалась. Они продолжали жить вместе, вести совместное хозяйство и сохранять видимость супружеских отношений. Друзья и родственники пары подтвердили полиции, что их отношения выглядели образцовыми, несмотря на регулярные бракоразводные процессы.
В марте текущего года Верховный суд Вены признал полученные ими выплаты несправедливыми и передал дело в полицию Штирии. Местные власти охарактеризовали действия пары как «злоупотребление правом». Их последний развод, на который они подали в мае 2022 года, не был официально признан, что делает дальнейшие попытки юридического оформления брачных отношений невозможными.
Пенсионный фонд приостановил выплаты, обнаружив признаки махинаций, и супруги подали иск в суд, который был отклонён. Какое наказание им грозит, пока не уточняется. Пара вменяемые обвинения отрицает.
В России юрист Денис Хмелевской предложил бороться с фиктивными разводами, которые совершаются ради получения выгоды, через суд. В качестве наказания для таких супругов он предлагает «показательную порку». Об этом он заявил, комментируя ситуацию в Бурятии, где некоторые семьи формально развелись ради субсидий по ЖКХ. Эксперт подчеркнул, что доказать фиктивность развода достаточно просто, но управляющим компаниям это невыгодно.