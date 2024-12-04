Австрийская пара 12 раз разводилась ради пособия в 326 тысяч евро

В австрийском городе Грац пожилая супружеская пара оказалась в центре скандала из-за многократных бракоразводных процессов ради получения социальных выплат. На протяжении 35 лет они 12 раз разводились и вновь вступали в брак, что позволило им получить от государства 326 тысяч евро. В настоящее время против них возбуждено дело о крупном мошенничестве, пишет газета Kurier.

История началась в 1981 году, когда женщина стала получать «пенсию вдовы» после смерти своего первого мужа. Уже в 1982 году она вышла замуж за нынешнего супруга. Спустя пять лет пара впервые развелась, сославшись на «неизлечимый распад» отношений, якобы вызванный профессиональной деятельностью мужа-водителя. Через два с половиной года после развода у женщины появлялся выбор: получить «вдовью пенсию» либо единовременную выплату, эквивалентную размеру пенсии за 2,5 года.

Супруги использовали эту возможность, многократно разводясь и вступая в брак. Несмотря на официальные разводы, пара никогда фактически не расставалась. Они продолжали жить вместе, вести совместное хозяйство и сохранять видимость супружеских отношений. Друзья и родственники пары подтвердили полиции, что их отношения выглядели образцовыми, несмотря на регулярные бракоразводные процессы.

В марте текущего года Верховный суд Вены признал полученные ими выплаты несправедливыми и передал дело в полицию Штирии. Местные власти охарактеризовали действия пары как «злоупотребление правом». Их последний развод, на который они подали в мае 2022 года, не был официально признан, что делает дальнейшие попытки юридического оформления брачных отношений невозможными.

Пенсионный фонд приостановил выплаты, обнаружив признаки махинаций, и супруги подали иск в суд, который был отклонён. Какое наказание им грозит, пока не уточняется. Пара вменяемые обвинения отрицает.