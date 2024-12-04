В Челябинской области накрыли банду валютчиков, заработавших 280 млн рублей

Группу из 10 человек, которая предоставляла незаконные услуги в финансовой сфере, задержали в Челябинской области. Суммарный доход от их махинаций достиг 280 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали группу из 10 человек, которая занималась предоставлением незаконных услуг в финансовой сфере. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным, преступное сообщество было создано в 2023 году. Участники группы предоставляли незаконные услуги как юридическим, так и физическим лицам в финансовой сфере. Основная их деятельность заключалась в незаконной закупке и продаже иностранной валюты, что запрещено для организаций без соответствующей лицензии.

«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену <...> 10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии», — написала Волк в телеграм-канале.

Следователем следственного подразделения полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нём»).