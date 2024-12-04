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4 декабря, 17:44

В Челябинской области накрыли банду валютчиков, заработавших 280 млн рублей

МВД: В Челябинской области задержали 10 человек по делу о хищении 280 млн рублей

Группу из 10 человек, которая предоставляла незаконные услуги в финансовой сфере, задержали в Челябинской области. Суммарный доход от их махинаций достиг 280 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали группу из 10 человек, которая занималась предоставлением незаконных услуг в финансовой сфере. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным, преступное сообщество было создано в 2023 году. Участники группы предоставляли незаконные услуги как юридическим, так и физическим лицам в финансовой сфере. Основная их деятельность заключалась в незаконной закупке и продаже иностранной валюты, что запрещено для организаций без соответствующей лицензии.

«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену <...> 10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии»,написала Волк в телеграм-канале.

Следователем следственного подразделения полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нём»).

Ранее сообщалось, что тюменского бизнесмена, сына экс-депутата гордумы Валерия Роженцева Сергея задержали за махинации с поставками снаряжения на СВО. Он обманом получил более 200 миллионов рублей. Фигурантами дела стали ещё 14 человек.

За поставки бракованных деталей «Калашникову» арестован директор «Интертехники»
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Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Полина Никифорова
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