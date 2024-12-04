«Начинать историю и верить»: Бьянка рассказала Life.ru, что делать россиянам, у которых пропало либидо

Перед музыкальным шоу «SnowПати’25» певица Бьянка рассказала Life.ru, что делать россиянам, у которых пропало либидо. Звезда посоветовала зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Семейным парам она рекомендовала забыть все прошлые обиды. А тем, кто только ищет свою вторую половинку, верить, что в новом году всё обязательно сложится.

Бьянка рассказала, что делать россиянам, у которых упало либидо. Видео © Life.ru

«Мне кажется, ни у кого ничего не упало. Я вот вспоминаю друга, нормально всё у всех с либидо. Но если у кого-то что-то упало, я советую зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Без всяких обид, без всяких каких-то старых и прошлых историй. Каждую историю начинать и верить, что в этот раз будет так, как я хочу», — поделилась Бьянка.