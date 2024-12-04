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4 декабря, 18:13

«Начинать историю и верить»: Бьянка рассказала Life.ru, что делать россиянам, у которых пропало либидо

Певица Бьянка посоветовала заряжаться позитивной энергией для повышения либидо

Перед музыкальным шоу «SnowПати’25» певица Бьянка рассказала Life.ru, что делать россиянам, у которых пропало либидо. Звезда посоветовала зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Семейным парам она рекомендовала забыть все прошлые обиды. А тем, кто только ищет свою вторую половинку, верить, что в новом году всё обязательно сложится.

Бьянка рассказала, что делать россиянам, у которых упало либидо. Видео © Life.ru

«Мне кажется, ни у кого ничего не упало. Я вот вспоминаю друга, нормально всё у всех с либидо. Но если у кого-то что-то упало, я советую зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Без всяких обид, без всяких каких-то старых и прошлых историй. Каждую историю начинать и верить, что в этот раз будет так, как я хочу», — поделилась Бьянка.

Напомним, ранее Life.ru рассказал, что сексологи бьют тревогу, так как 2024 год забрал у россиян всё либидо. Специалисты уверены — это последствия эмоциональной напряжённости в обществе, увеличения числа панических атак и депрессий среди населения. А ещё виновато переедание — люди заедают стресс, от этого тоже страдает сексуальная функция. В целом, утверждают сексологи, в 2024 году с жалобами чаще всего приходили женщины. Повод — не хватает эмоций.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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