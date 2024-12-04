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4 декабря, 19:38

Минвостокразвития окажет поддержку занимающимся северным завозом компаниям

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Фото © sevzavoz.arctic-russia.ru

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Фото © sevzavoz.arctic-russia.ru

Минвостокразвития России совместно с регионами и профильными ведомствами планирует разработать меры поддержки для компаний, занимающихся доставкой грузов в рамках северного завоза. Об этом сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

«Есть ряд предложений о снижении административных барьеров в части судоходства, функционирования внутренних водных путей. Предлагаем Минтрансу, Росморречфлоту совместно с нами посмотреть, где это возможно, с обеспечением, конечно, безопасности судоходства снять такие барьеры», — передаёт его слова ИАА «ПортНьюс».

В первую очередь рассматриваются варианты субсидирования процентных ставок по кредитам и упрощения административных процедур для судоходства по внутренним водным путям. Эти меры направлены на поддержку северного завоза, который играет критически важную роль в обеспечении жителей территорий Крайнего Севера необходимыми для жизни товарами.

Ранее стало известно, что Чукотка готовится к запуску пилота единого морского оператора для северного завоза. Соответствующий проект уже разработан и его принятие ожидается в ближайшее время.

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Полина Никифорова
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