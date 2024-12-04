В Тбилиси задержан экс-депутат Элисашвили
В Грузии полиция задержала за драку оппозиционера Элисашвили
Александр Элисашвили. Обложка © X / Alexander Elisashvili
Сотрудники МВД Грузии задержали бывшего депутата парламента, оппозиционера Александра (Алеко) Элисашвили. Как сообщает грузинский телеканал «Имеди», причиной тому стала драка, произошедшая на политической почве.
По информации телеканала, конфликт вспыхнул между Элисашвили и главой Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. В результате инцидента Бабаев получил травмы и был госпитализирован, однако позднее его выписали из больницы.
Ранее стало известно, что МВД также задержало лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Партийца задержали после обысков, которые прошли в офисе организации.