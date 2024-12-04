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Регион
4 декабря, 19:35

США выделят Украине $50 миллиардов из замороженных российских активов

Украина вскоре начнёт получать финансирование в размере 50 миллиардов долларов, предоставляемое за счёт конфискованных российских средств. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, группа G7 близка к завершению процедур, необходимых для запуска этого механизма. Вашингтон акцентирует внимание на важности обеспечения Киева ресурсами для поддержания стабильной экономики и укрепления оборонного потенциала.

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Ранее эксперт заявил, что мир готовится к переломным событиям на Незалежной. По его словам, есть перспективы на мирный договор.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Тимур Хингеев
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