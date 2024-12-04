США выделят Украине $50 миллиардов из замороженных российских активов

Украина вскоре начнёт получать финансирование в размере 50 миллиардов долларов, предоставляемое за счёт конфискованных российских средств. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, группа G7 близка к завершению процедур, необходимых для запуска этого механизма. Вашингтон акцентирует внимание на важности обеспечения Киева ресурсами для поддержания стабильной экономики и укрепления оборонного потенциала.