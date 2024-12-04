«Движемся к перемирию»: На Западе предрекли переломные события на Украине

Прямо сейчас весь мир готовится к тому, что уже в следующем году Украине удастся заключить перемирие. С таким заявлением выступил научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк.

«Все готовятся к тому, что в следующем году ситуация изменится. Я имею в виду, что в следующем году — после Рождества, весной <…>, и большинство людей считает, что мы движемся к какому-то перемирию или прекращению огня», — отметил британский аналитик в интервью Sky News.