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4 декабря, 13:43

«Движемся к перемирию»: На Западе предрекли переломные события на Украине

Аналитик Кларк: Мир готовится к перемирию на Украине после Рождества

Прямо сейчас весь мир готовится к тому, что уже в следующем году Украине удастся заключить перемирие. С таким заявлением выступил научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк.

«Все готовятся к тому, что в следующем году ситуация изменится. Я имею в виду, что в следующем году — после Рождества, весной <…>, и большинство людей считает, что мы движемся к какому-то перемирию или прекращению огня», — отметил британский аналитик в интервью Sky News.

По его словам, говорить о заключении полноценного мирного договора пока сложно. На данный момент рассматривается исключительно перспектива заморозки фронта и дальнейшего обеспечение режима прекращения огня.

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Как сообщал Life.ru, недавно Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал членство Украины в НАТО. Тем временем в Кремле отметили, что оснований для российско-украинских переговоров в настоящее время нет.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Мария Любицкая
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