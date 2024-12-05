Доллар и евро ослабли к рублю на фоне изменений курса валют

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара на четверг снизился на 1,95 рубля, составив 104,2361 рубля, в то время как курс евро уменьшился на 1,82 рубля, достигнув 110,2041 рубля.

Китайский юань также ослабил свои позиции к российской валюте, потеряв 29,8 копейки, и теперь стоит 14,2565 рубля.