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4 декабря, 21:37

Доллар и евро ослабли к рублю на фоне изменений курса валют

ЦБ: Курс доллара и евро к рублю снизился на 1,95 и 1,82 рубля соответственно

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара на четверг снизился на 1,95 рубля, составив 104,2361 рубля, в то время как курс евро уменьшился на 1,82 рубля, достигнув 110,2041 рубля.

Китайский юань также ослабил свои позиции к российской валюте, потеряв 29,8 копейки, и теперь стоит 14,2565 рубля.

Курс валют отреагирует на новую меру поддержки. Что будет с рублём в ближайшие дни
Курс валют отреагирует на новую меру поддержки. Что будет с рублём в ближайшие дни

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru о курсе валют, заявил, что «оснований для паники нет». Относительно роста цен он призвал ориентироваться на официальные данные Банка России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Анатолий Цейко
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