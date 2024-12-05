Зимние заботы: Life.ru узнал, что обязательно нужно сделать на даче в декабре

Декабрь — это не только месяц праздников, но и важный период для дачников. Несмотря на холод и снег, работы на участках не прекращаются. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин поделился с Life.ru полезными советами для владельцев дач на зимний сезон.

Одним из главных занятий в этот период является уборка снега. Это не только необходимая рутина, но и возможность создать атмосферу уюта и веселья, например, построив снежную крепость. Но зима — это не только чистка дорожек: можно использовать снег для мульчирования, защищая многолетники от перепадов температур, отмечает Чаплин.

Депутат также советует не забывать об инвентаре. Зима — отличное время для проверки инструментов, их чистки и консервации, чтобы весной сэкономить время и силы. Кроме того, можно обновить садовые гаджеты, которые помогут в следующем сезоне.

«Не стоит забывать и о внутреннем состоянии дома. Если на ваших участках есть дачные хозпостройки или баня, зима — самое время для ревизии: укрепите крышу, проверьте систему отопления, если в строении планируется зимовать. Внимательное отношение к дому сэкономит немало сил и нервов в будущем, особенно когда холодная погода будет маячить на горизонте», — добавил Чаплин.

Ещё один важный аспект — защита растений. Депутат отметил, что декабрь — время укрытия плодовых кустарников и молодых деревьев от морозов и грызунов. Хорошо подготовив «питомцев сада», можно не волноваться за урожай в следующем году.

«А когда все заботы за плечами, самое время вспомнить о себе и своих близких», — резюмировал Чаплин.