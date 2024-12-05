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Регион
4 декабря, 22:53

Кубань готовится к запрету на использование рабочей силы мигрантов

Кондратьев: Кубань полностью запретит иностранных работников с 2025 года

Кубань полностью запретит привлечение иностранной рабочей силы в регион с 2025 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями региона. По его словам, для решения проблемы кадрового дефицита власти предложат работодателям сотрудничество с местными студентами.

«Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу», — заявил Кондратьев.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе существует значительный кадровый дефицит, особенно среди выпускников колледжей.

«В Краснодарском крае при поступлении в колледж конкурс до 6 человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать пока придут к ним и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника. Это борьба за кадры», — добавил губернатор.

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Тем временем в СПЧ призвали ужесточить правила выдачи гражданства. По словам главы совета Валерия Фадеева, предоставление российского гражданства миллионам мигрантов привела к тому, что в школах обучается множество детей, которые практически не знают русского языка.

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Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
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