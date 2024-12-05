Морила голодом, била и материлась: Воспитатель детсада в Смоленске жестоко истязала малышей
В Смоленске возбуждено дело против воспитателя детсада за насилие над детьми
В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в одном из детских садов. Об этом сообщил Следственный комитет России в телеграм-канале, подчеркнув, что расследование начато после публикаций местной жительницы в социальных сетях.
По информации следствия, мать четверых детей рассказала, что воспитатель этой группы неоднократно применяла к детям физическую силу, вырывая игрушки из рук и отказывая в еде. Кроме того, женщине стало известно, что сотрудница сада ругалась матом на малышей.
Инцидент стал известен благодаря посту в одной из популярных групп в социальной сети «ВКонтакте», где мать выразила свои опасения за безопасность подопечных детсада. Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ, которая касается истязания. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования этого дела.
Ранее в СК РФ сообщили, что в Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Ведомство заявило, что проведут проверку должностных лиц муниципалитета города.
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