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5 декабря, 00:12

Каждое слово будет громким: Завод «Ростеха» сделал эксклюзивный микрофон для Карлсона

Тульский завод «Октава» изготовил микрофон для Такера Карлсона

Такер Карлсон. Обложка © flickr / gageskidmore

Такер Карлсон. Обложка © flickr / gageskidmore

Тульский завод «Октава» изготовил специальный микрофон для американского журналиста Такера Карлсона. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Госкорпорации «Ростех».

Микрофон, созданный на российском оборонном предприятии, был доставлен в Москву и теперь ожидает своего владельца.

Тульский завод «Октава» изготовил микрофон для Такера Карлсона. Видео © Telegram / Ростех

«Каждое сказанное в него слово будет таким же громким, как знаменитое «Поехали!» первого человека в космосе Юрия Гагарина. Он произнёс свой призыв именно в микрофон марки «Октава», — отмечает «Ростех».

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Напомним, в ноябре «Ростех» предложил подарить Такеру Карлсону микрофон «Октава» и тульский бронежилет. Кроме того, американскому журналисту готовы провести экскурсию по предприятию.

Анатолий Цейко
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