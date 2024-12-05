Каждое слово будет громким: Завод «Ростеха» сделал эксклюзивный микрофон для Карлсона
Тульский завод «Октава» изготовил микрофон для Такера Карлсона
Такер Карлсон. Обложка © flickr / gageskidmore
Тульский завод «Октава» изготовил специальный микрофон для американского журналиста Такера Карлсона. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Госкорпорации «Ростех».
Микрофон, созданный на российском оборонном предприятии, был доставлен в Москву и теперь ожидает своего владельца.
Тульский завод «Октава» изготовил микрофон для Такера Карлсона. Видео © Telegram / Ростех
«Каждое сказанное в него слово будет таким же громким, как знаменитое «Поехали!» первого человека в космосе Юрия Гагарина. Он произнёс свой призыв именно в микрофон марки «Октава», — отмечает «Ростех».
Напомним, в ноябре «Ростех» предложил подарить Такеру Карлсону микрофон «Октава» и тульский бронежилет. Кроме того, американскому журналисту готовы провести экскурсию по предприятию.