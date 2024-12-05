Знаменитые пермские посикунчики обретут особый статус и получат паспорт

Канал сообщает, что учёные в прошлом году сумели убедить местные власти, что на получение паспорта нематериального культурного достояния нужно выделить небольшие средства. В планах у авторов инициативы взять интервью у жителей Перми и записать ролик с подлинным рецептом посикунчиков, который будет соответствовать правилам и именно его укажут в документе. Получить его планируется 15 декабря. Благодаря паспорту посикунчики будут официально признаваться именно пермским наследием — и другие города и регионы не смогут на него позариться. Ещё одним культурным достоянием Пермского края считается сериал «Реальные пацаны».