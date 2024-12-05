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Регион
5 декабря, 08:03

Знаменитые пермские посикунчики обретут особый статус и получат паспорт

SHOT: Пермские посикунчики станут объектом нематериального культурного наследия

Маленькие мясные пирожки в ближайшее время обретут новый для себя статус в Пермском крае. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Маленькие мясные пирожки в ближайшее время обретут новый для себя статус в Пермском крае. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Знаменитые посикунчики — маленькие пирожки с мясом, станут нематериальным культурным достоянием в Пермском крае и даже получат специальный паспорт 15 декабря. Об этом пишет SHOT.

Канал сообщает, что учёные в прошлом году сумели убедить местные власти, что на получение паспорта нематериального культурного достояния нужно выделить небольшие средства. В планах у авторов инициативы взять интервью у жителей Перми и записать ролик с подлинным рецептом посикунчиков, который будет соответствовать правилам и именно его укажут в документе. Получить его планируется 15 декабря. Благодаря паспорту посикунчики будут официально признаваться именно пермским наследием — и другие города и регионы не смогут на него позариться. Ещё одним культурным достоянием Пермского края считается сериал «Реальные пацаны».

Другими любопытными объектами нематериального культурного достояния регионов РФ в этом году также стали поморские хороводы Мурманской области и технологии сбора и переработки кедровой шишки у семейских — старообрядцев Забайкалья.

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Ранее тайский суп Том Ям Кун был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Том Ям Кунг является символом тайского образа жизни и отражает принципы простоты, самодостаточности и уважения к природе. Основные ингредиенты супа — это креветки, корень галангана, лимонное сорго, листья кафрского лайма и перец чили.

Оксана Попова
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