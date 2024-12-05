Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны

Отставка министра национальной обороны Ким Ён Хёна была официальна принята президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передаёт агентство «Рёнхап». По информации СМИ, именно он посоветовал лидеру страну объявить военное положение.

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Напомним, ранее глава министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны за ситуацию с военным положением и подал в отставку. Таким образом он отреагировал на планы оппозиционной Демократической партия «Тобуро», которая обратилась в парламент с требованием его импичмента.