Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны
«Рёнхап»: Президент Южной Кореи принял отставку министра обороны
Yовым министром обороны Республики Корея назначен бывший посол страны в Саудовской Аравии, генерал армии Чхве Бён Хёк. Обложка © flickr / General James C. McConville
Отставка министра национальной обороны Ким Ён Хёна была официальна принята президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передаёт агентство «Рёнхап». По информации СМИ, именно он посоветовал лидеру страну объявить военное положение.
По данным издания, новым министром обороны Республики Корея назначен бывший посол страны в Саудовской Аравии, генерал армии Чхве Бён Хёк.
Напомним, ранее глава министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны за ситуацию с военным положением и подал в отставку. Таким образом он отреагировал на планы оппозиционной Демократической партия «Тобуро», которая обратилась в парламент с требованием его импичмента.