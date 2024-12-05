Бывшему американскому военному не дали вылететь в РФ, испугавшись его участия в СВО
WSJ: В США участнику штурма Капитолия Кевину отказали в вылете в РФ
Участнику штурма Капитолия, бывшему американскому военнослужащему Кевину Дэниелу Лофтусу отказали в вылете в Россию. Как сообщает Wall Street Journal, власти США опасались, что он мог планировать участие в спецоперации на стороне РФ.
По данным издания, 28 октября Лофтус пытался отправиться в Турцию, чтобы затем оформить визу в Россию. Следствие утверждает, что при содействии некоего «россиянина по имени Гриша» экс-военный планировал вступить в российскую армию. Однако ему отказали в вылете.
Через три дня Лофтуса арестовали в Айове за нарушение условий испытательного срока, согласно которым он обязан был согласовывать каждую поездку за пределы Далласа.
Ранее Питер Наварро был номинирован на пост старшего советника по торговле и производству в администрации Трампа. Примечательно, что он провёл в заключении несколько месяцев за отказ сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.
Life.ru / Шедеврум