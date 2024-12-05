Бывшему американскому военному не дали вылететь в РФ, испугавшись его участия в СВО

Участнику штурма Капитолия, бывшему американскому военнослужащему Кевину Дэниелу Лофтусу отказали в вылете в Россию. Как сообщает Wall Street Journal, власти США опасались, что он мог планировать участие в спецоперации на стороне РФ.

По данным издания, 28 октября Лофтус пытался отправиться в Турцию, чтобы затем оформить визу в Россию. Следствие утверждает, что при содействии некоего «россиянина по имени Гриша» экс-военный планировал вступить в российскую армию. Однако ему отказали в вылете.

Через три дня Лофтуса арестовали в Айове за нарушение условий испытательного срока, согласно которым он обязан был согласовывать каждую поездку за пределы Далласа.