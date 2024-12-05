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4 декабря, 22:09

Трамп анонсировал возвращение осуждённого советника в свою администрацию

Осуждённый по делу о штурме Капитолия Наварро войдёт в администрацию Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Питера Наварро старшим советником по торговле и производству. Это решение привлекло внимание СМИ, так как кандидат провёл несколько месяцев в заключении за отказ сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.

В соцсети Truth Social избранный лидер выразил поддержку своему будущему коллеге, отметив, что тот стал жертвой преследования со стороны «глубинного государства». Он также подчеркнул, что рад вновь работать с ним, несмотря на прошлые трудности.

Напомним, что Наварро был осуждён на четыре месяца за уклонение от дачи показаний и непредставление документов в ходе расследования, связанного со штурмом.

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Ранее Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах». Таким образом он прокомментировал угрозу президента Штатов в адрес БРИКС в связи с отказом от доллара.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Тимур Хингеев
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