Трамп анонсировал возвращение осуждённого советника в свою администрацию
Осуждённый по делу о штурме Капитолия Наварро войдёт в администрацию Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Питера Наварро старшим советником по торговле и производству. Это решение привлекло внимание СМИ, так как кандидат провёл несколько месяцев в заключении за отказ сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.
В соцсети Truth Social избранный лидер выразил поддержку своему будущему коллеге, отметив, что тот стал жертвой преследования со стороны «глубинного государства». Он также подчеркнул, что рад вновь работать с ним, несмотря на прошлые трудности.
Напомним, что Наварро был осуждён на четыре месяца за уклонение от дачи показаний и непредставление документов в ходе расследования, связанного со штурмом.
Ранее Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах». Таким образом он прокомментировал угрозу президента Штатов в адрес БРИКС в связи с отказом от доллара.
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