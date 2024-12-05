Трамп анонсировал возвращение осуждённого советника в свою администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Питера Наварро старшим советником по торговле и производству. Это решение привлекло внимание СМИ, так как кандидат провёл несколько месяцев в заключении за отказ сотрудничать с расследованием событий 6 января 2021 года, когда произошёл штурм Капитолия.

В соцсети Truth Social избранный лидер выразил поддержку своему будущему коллеге, отметив, что тот стал жертвой преследования со стороны «глубинного государства». Он также подчеркнул, что рад вновь работать с ним, несмотря на прошлые трудности.