Не помнить об этом — нельзя! В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы»

В ночь с 4 на 5 декабря в столице на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Эта патриотическая акция состоялась в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году.

В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Видео © Life.ru

Концерт с масштабной постановкой позволил зрителям, в числе которых присутствовали волонтёры, активисты и студенты, погрузиться в атмосферу тяжёлых дней декабря 1941 года. Именно тогда советский народ сталкивался с многочисленными трудностями на пути к Великой Победе. Большой акцент сделан на роли московского метро, которое в годы войны служило укрытием от бомбёжек, библиотекой, школой и местом для проведения заседаний Моссовета.

На платформах станции были выставлены два тематических поезда Московского метрополитена: «Музей Победы» и «Подвиг Народа». Для гостей с произведениями военных лет выступили известные артисты эстрады, театра и кино, среди которых Валерий Баринов, Виктор Рябов, Сергей Потапов, Карина Каграманян, Сергей Чуйков, а также актёры Театра МОСТ и хор Сретенского монастыря.

Актриса Анастасия Макеева в беседе с Life.ru рассказала о важности таких мероприятий, ведь именно благодаря смелости павших воинов в прошлом мы имеем возможность жить в настоящем. С ней согласилась её коллега Ольга Будина, которая указала на огромную роль метро в событиях того времени.

«В годы Великой Отечественной войны сюда спускались как в бомбоубежище. Это очень символично, что именно на станции метро «Маяковская» мы зачитываем песни и стихи военных лет. Мы освежаем в памяти эти события», — подчеркнула Будина.

«Чтения Победы» прошли в рамках культурной программы международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ по инициативе общественных организаций.