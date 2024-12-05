«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 03:15

Не помнить об этом — нельзя! В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы»

В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы»

В ночь с 4 на 5 декабря в столице на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Обложка © Life.ru

В ночь с 4 на 5 декабря в столице на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Обложка © Life.ru

В ночь с 4 на 5 декабря в столице на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Эта патриотическая акция состоялась в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году.

В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Видео © Life.ru

Концерт с масштабной постановкой позволил зрителям, в числе которых присутствовали волонтёры, активисты и студенты, погрузиться в атмосферу тяжёлых дней декабря 1941 года. Именно тогда советский народ сталкивался с многочисленными трудностями на пути к Великой Победе. Большой акцент сделан на роли московского метро, которое в годы войны служило укрытием от бомбёжек, библиотекой, школой и местом для проведения заседаний Моссовета.

На платформах станции были выставлены два тематических поезда Московского метрополитена: «Музей Победы» и «Подвиг Народа». Для гостей с произведениями военных лет выступили известные артисты эстрады, театра и кино, среди которых Валерий Баринов, Виктор Рябов, Сергей Потапов, Карина Каграманян, Сергей Чуйков, а также актёры Театра МОСТ и хор Сретенского монастыря.

Актриса Анастасия Макеева в беседе с Life.ru рассказала о важности таких мероприятий, ведь именно благодаря смелости павших воинов в прошлом мы имеем возможность жить в настоящем. С ней согласилась её коллега Ольга Будина, которая указала на огромную роль метро в событиях того времени.

«В годы Великой Отечественной войны сюда спускались как в бомбоубежище. Это очень символично, что именно на станции метро «Маяковская» мы зачитываем песни и стихи военных лет. Мы освежаем в памяти эти события», — подчеркнула Будина.

«Чтения Победы» прошли в рамках культурной программы международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ по инициативе общественных организаций.

Экс-фронтмен «Лесоповала» продал квартиру и передал вырученные деньги на СВО
Экс-фронтмен «Лесоповала» продал квартиру и передал вырученные деньги на СВО

Напомним, сегодня, 5 декабря, также отмечается Международный День добровольца. К этому событию Всероссийское сообщество «Движение первых» запустило акцию. Проект «День добровольца. Первые» направлен на популяризацию добровольчества среди молодёжи. Акция пройдёт до 8 декабря и будет включать различные развлекательные и образовательные мероприятия.

Оксана Попова
  • Новости
  • мывместе
  • Только на Life
  • История
  • Культура
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar