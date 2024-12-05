На Кубе ввели выходные из-за блэкаута

На Кубе отменили трудовую деятельность и занятия в учебных заведениях после сбоя в работе крупнейшей теплоэлектростанции страны имени Антонио Гитераса. Практически вся территория острова осталась без электричества, сообщает Министерство труда и общественной безопасности Кубы в соцсети X.

«В свете электро-энергетической ситуации отменяются трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях. Системы жизнеобеспечения продолжают работу. Эта ситуация не затронет ни одного сотрудника в том, что касается заработной платы», — заявили в министерстве.

Власти Кубы сообщают, что принимаются срочные меры для восстановления энергоснабжения. В приоритете находятся микросистемы, обеспечивающие водоснабжение, так как без электричества насосы не могут функционировать. Это привело к тому, что в некоторых домах отсутствуют как свет, так и вода. На данный момент на острове уже работают отдельные зоны генерации энергии.