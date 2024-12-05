«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 02:29

«Насмерть стояли»: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи ради спасения людей

RT: Два пограничника ценой жизни выиграли время для эвакуации жителей под Суджей

Пограничники Юрий Орехов и Юрий Милютин пожертвовали своими жизнями, чтобы дать мирным жителям возможность эвакуироваться во время наступления ВСУ в районе Суджи. Об этом пишет RT со ссылкой на брата одного из бойцов Александра Орехова.

По словам Александра, связь с Юрием Ореховым и его товарищем оборвалась в августе. Лишь в конце ноября родные узнали о гибели защитников.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, ещё со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми», — поделились воспоминаниями знакомые солдат.

«Повезёт — не повезёт»: Украинский пленный сравнил с рулеткой положение ВСУ под Курском
«Повезёт — не повезёт»: Украинский пленный сравнил с рулеткой положение ВСУ под Курском

Ранее стало известно, что на Украине не могут определиться со статусом погибших военных в Курской области. Родственники погибших требуют признать военных «героями» и собирают петиции, но командование и местные власти отвечают отказом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar