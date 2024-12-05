«Насмерть стояли»: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи ради спасения людей

Пограничники Юрий Орехов и Юрий Милютин пожертвовали своими жизнями, чтобы дать мирным жителям возможность эвакуироваться во время наступления ВСУ в районе Суджи. Об этом пишет RT со ссылкой на брата одного из бойцов Александра Орехова.

По словам Александра, связь с Юрием Ореховым и его товарищем оборвалась в августе. Лишь в конце ноября родные узнали о гибели защитников.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, ещё со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми», — поделились воспоминаниями знакомые солдат.