«Насмерть стояли»: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи ради спасения людей
RT: Два пограничника ценой жизни выиграли время для эвакуации жителей под Суджей
Пограничники Юрий Орехов и Юрий Милютин пожертвовали своими жизнями, чтобы дать мирным жителям возможность эвакуироваться во время наступления ВСУ в районе Суджи. Об этом пишет RT со ссылкой на брата одного из бойцов Александра Орехова.
По словам Александра, связь с Юрием Ореховым и его товарищем оборвалась в августе. Лишь в конце ноября родные узнали о гибели защитников.
«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, ещё со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми», — поделились воспоминаниями знакомые солдат.
Ранее стало известно, что на Украине не могут определиться со статусом погибших военных в Курской области. Родственники погибших требуют признать военных «героями» и собирают петиции, но командование и местные власти отвечают отказом.
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