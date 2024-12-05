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5 декабря, 04:32

Курс биткоина превысил 101 тысячу долларов, устанавливая новый максимум

Биткоин взлетел до рекорда в 101 тысячу долларов на фоне роста на 5,7%

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 101 тысячу долларов. На торговой платформе Binance курс криптовалюты на момент 06:00 мск увеличился на 5,73%, достигнув уровня 101,248.35 доллара.

Согласно данным CoinMarketCap, который отслеживает цены на более чем 20 криптобиржах, цена биткоина за последние 24 часа поднялась на 6,28%, в среднем составив 101,982.23 доллара.

Растущий биткоин привлекает россиян на криптобиржи
Растущий биткоин привлекает россиян на криптобиржи

Ранее Путин заявил, что никто в мире не может запретить криптовалюту биткоин, так как происходят естественные процессы, которые связаны с развитием новых инструментов расчётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaruwan Jaiyangyuen

Тимур Хингеев
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