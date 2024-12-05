Владимир Путин исполнит детские мечты на новогодней «Ёлке желаний»
Песков: Владимир Путин вновь примет участие в акции «Ёлка желаний»
В этом году глава государства Владимир Путин вновь примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Да, планирует», — подтвердил представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности главы государства поддержать акцию.
Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и направлена на исполнение новогодних желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями и одарённых ребят. В рамках акции по всей стране устанавливаются праздничные ёлки, украшенные шарами с детскими желаниями.
За пять лет существования проекта было исполнено 213 тысяч детских желаний. Общая сумма подарков превысила 2,7 миллиарда рублей, а участниками акции стали более 88 тысяч человек, включая представителей власти, государственных и коммерческих организаций, а также частных лиц.
Владимир Путин ежегодно поддерживает акцию. В прошлом году он помог исполнить мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска, организовав для неё и её семьи поездку на Байкал. Девочка побывала на экскурсиях по озеру и в тематических музеях региона.
Life.ru