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5 декабря, 04:37

Владимир Путин исполнит детские мечты на новогодней «Ёлке желаний»

Песков: Владимир Путин вновь примет участие в акции «Ёлка желаний»

В этом году глава государства Владимир Путин вновь примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Да, планирует», — подтвердил представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности главы государства поддержать акцию.

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и направлена на исполнение новогодних желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями и одарённых ребят. В рамках акции по всей стране устанавливаются праздничные ёлки, украшенные шарами с детскими желаниями.

За пять лет существования проекта было исполнено 213 тысяч детских желаний. Общая сумма подарков превысила 2,7 миллиарда рублей, а участниками акции стали более 88 тысяч человек, включая представителей власти, государственных и коммерческих организаций, а также частных лиц.

В Москве стартовала всероссийская акция «Ёлка желаний»
В Москве стартовала всероссийская акция «Ёлка желаний»

Владимир Путин ежегодно поддерживает акцию. В прошлом году он помог исполнить мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска, организовав для неё и её семьи поездку на Байкал. Девочка побывала на экскурсиях по озеру и в тематических музеях региона.

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Life.ru

Анатолий Цейко
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