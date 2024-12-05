Силы ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами
Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь уничтожили 16 дронов ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы. По информации Минобороны РФ, в этот период было нейтрализовано 16 вражеских объектов.
Как сообщает оборонное ведомство, 14 БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
Ранее сообщалось, что три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.
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