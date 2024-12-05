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Регион
5 декабря, 04:34

Силы ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами

Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь уничтожили 16 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы. По информации Минобороны РФ, в этот период было нейтрализовано 16 вражеских объектов.

Как сообщает оборонное ведомство, 14 БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов
Защитники Брянской области отразили масштабную атаку дронов

Ранее сообщалось, что три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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