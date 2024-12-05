Силы ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы. По информации Минобороны РФ, в этот период было нейтрализовано 16 вражеских объектов.

Как сообщает оборонное ведомство, 14 БПЛА нейтрализовали над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.