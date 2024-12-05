В Москве арестовали шесть предполагаемых пособников РДК*, в том числе подростка

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, в рамках дела об участии в украинской террористической организации и призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Молодые люди арестованы по ходатайству следствия по обвинению в содействии и участии в запрещённой организации РДК*», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело было возбуждено 9 октября. Все фигуранты в настоящий момент арестованы до 9 апреля.

Из материалов дела следует, что один из обвиняемых, Савельев С.М., признал вину. В связи с этим защита предприняла попытку смягчить меру пресечения. Известно, что среди арестованных есть несовершеннолетняя 2007 года рождения.

По данным следствия, обвиняемые изрисовывали стены зданий лозунгами в поддержку террористической организации, а также проходили обучение по изготовлению бутылок с зажигательной смесью.

Ранее в Калуге 16-летняя школьница решила вступить в ряды террористической организации вместе со своим молодым человеком, которому исполнилось 20 лет. Она заявила, что готова воевать против своих соотечественников и выехать за рубеж. Однако мама не разрешила.