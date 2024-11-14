Суд отправил на пожизненное основателя РДК* Капустина** и актёра Канахина**
Боевики группировки РДК* Денис Капустин** и Кирилл Канахин**. Фото © SHOT /Telegram / TrackANaziMerc
2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор участникам террористической организации РДК* Денису Капустину** и актёру Кириллу Канахину** по делу о вторжении в Брянскую область. Обоим дали пожизненное.
«Суд постановил признать обвиняемых виновными и окончательно назначить им пожизненное лишение свободы. Капустину** также назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, Канахину** — 2 млн рублей штрафа», — огласил решение судья.
Напомним, актёра Кирилла Канахина** уже ранее заочно приговорили к пожизненному заключению за государственную измену в конце февраля текущего года. Диверсант вместе с пособниками ВСУ проник в приграничное село Брянской области и убил местного жителя. В мае та же группа совершила вылазку в Белгородчину, где пострадали 12 гражданских. Капустин** же стал известен как руководитель диверсантов, атаковавших брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения на владельца ГК «Царьград» Константина Малофеева.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включены в перечень экстремистов и террористов.