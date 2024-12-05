СМИ рассказал, что пугает медиков перед введением обязательных КР

Медицинские сотрудники опасаются введения клинических рекомендаций (КР), так как они исключат возможность самостоятельного выбора подхода к лечению. Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав решить эту ситуацию, напоминает «Коммерсант».

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — заявила Матвиенко, добавив, что необходимо реагировать на сигналы медиков.

Помимо этого, медработников беспокоит разница материально-технического оснащения клиник в регионах, некоторым медучреждениям будет крайне сложно придерживаться нормативов. В случае разбирательств, таким организациям и их сотрудникам грозят правовые и финансовые последствия.

Клинические рекомендации являются документами, где прописаны пути диагностики, варианты лечения и профилактики заболеваний. Именно на них опираются эксперты при судебных разбирательствах. В Минздраве пояснили, что в России эти планы составляет профессиональное сообщество.