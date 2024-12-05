Россиянам объяснили, как купить квартиру в новостройке, если нет собственных денег

Высокая ключевая ставка ЦБ тянет за собой проценты по ипотеке, поэтому далеко не все россияне сегодня готовы оформлять кредит на недвижимость, особенно если не располагают средствами для первоначального взноса. Тем не менее на процентах можно сэкономить, уверен финансовый эксперт Алексей Лашко.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он подчеркнул, что многие застройщики сегодня предлагают приобрести квартиру в рассрочку без процентов до того, как объект будет сдан в эксплуатацию. А в качестве первоначального взноса в этом случае можно использовать, например, материнский капитал.

Если же вы планируете продавать старую квартиру, то за её счёт можно погасить остаток по рассрочке, отметил специалист. В ином случае он рекомендовал оформить ипотеку и платить уже банку.

«И если средств недостаточно, вы на остаток можете оформить ипотеку, и далее уже платить не застройщику, а в банк», — отметил Лашко.