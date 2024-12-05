«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 07:31

В Великобритании предупредили о заре третьей ядерной эпохи

Глава штаба обороны Британии Радакин: Мир стоит на пороге третьей ядерной эпохи

Человечество стоит на пороге третьей ядерной эпохи, которая характеризуется нарастающей мировой напряжённостью. С таким заявлением выступил глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Independent.

«Мы стоим на пороге третьей ядерной эпохи, которая будет более сложной, чем предыдущие», — отметил военачальник.

По словам военного, начинающаяся эра отличается от предыдущих многими дилеммами, развитыми технологиями и абсолютным отсутствием архитектуры безопасности.

Радакин добавил, что первая ядерная эпоха была временем противостояния СССР и США. В рамках второй страны сокращали свои арсеналы и принимали меры, направленные на распространение ядерных технологий. Третьей эпохой британский адмирал назвал расширение ядерного клуба за счёт КНДР и, возможно, Ирана. Этот период характеризует увеличивающийся риск применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах.

В таких условиях, по словам Радакина, Лондону стоит позаботиться о сохранении своего ядерного арсенала и вместе с США подготовиться к накрытию своим «ядерным зонтиком» партнёров.

Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, заявили в Минске
Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, заявили в Минске

Ранее американский журналист Такер Карлсон, приехавший с визитом в Москву, поделился своим мнением о нынешнем состоянии отношений между США и Россией. По его словам, мир оказался на грани ядерного конфликта, а большинство граждан Америки не понимает, что страна фактически находится в состоянии необъявленной войны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Николай Рюмин
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar