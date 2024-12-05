В Великобритании предупредили о заре третьей ядерной эпохи

Человечество стоит на пороге третьей ядерной эпохи, которая характеризуется нарастающей мировой напряжённостью. С таким заявлением выступил глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Independent.

«Мы стоим на пороге третьей ядерной эпохи, которая будет более сложной, чем предыдущие», — отметил военачальник.

По словам военного, начинающаяся эра отличается от предыдущих многими дилеммами, развитыми технологиями и абсолютным отсутствием архитектуры безопасности.

Радакин добавил, что первая ядерная эпоха была временем противостояния СССР и США. В рамках второй страны сокращали свои арсеналы и принимали меры, направленные на распространение ядерных технологий. Третьей эпохой британский адмирал назвал расширение ядерного клуба за счёт КНДР и, возможно, Ирана. Этот период характеризует увеличивающийся риск применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах.

В таких условиях, по словам Радакина, Лондону стоит позаботиться о сохранении своего ядерного арсенала и вместе с США подготовиться к накрытию своим «ядерным зонтиком» партнёров.