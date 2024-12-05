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5 декабря, 07:54

Справки о тяжести ранений бойцам СВО будут выдавать быстрее

Цивилёва: Справки о тяжести ранений бойцам СВО будут выдавать быстрее

Выдача справок, подтверждающих увечья во время службы в зоне СВО, для оформления соответствующих выплат, будет происходить быстрее. Сейчас ведётся активная работа по оптимизации и цифровизации данного процесса. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказала замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва разъяснила порядок получение справок для оформления выплат бойцам СВО. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Замминистра обороны пояснила, что на данный момент действительно существует проблема с недостаточным количеством военно-врачебных комиссий в регионах, однако пока урегулировать её удаётся за счёт получения знаний гражданскими медиками, привлечения в больницы ВВК из МВД и Росгвардии.

«У нас сейчас увеличилось количество выдачи этих справок о тяжести увечий в три раза. Мы стали работать намного эффективнее <...> Ещё есть ряд направлений, которые мы также оцифровываем, и хотим, чтобы эти услуги ребята, в том числе, получали через информационно-цифровой носитель», — пояснила Цивилёва.

Также замминистра обороны указала на довольно распространённую проблему — многие граждане РФ не совсем понимают, какие меры поддержки им доступны. По её словам, важно информировать об этом население.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участников СВО. Закон освобождает от обязательств по кредитным договорам мобилизованных, военнослужащих, призывников (за исключением курсантов военных учебных заведений) и других граждан, заключивших контракт для службы в ВС РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года, а также их супругов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Александр Юнашев
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