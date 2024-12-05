Уникальная находка в Херсонесе: раскрыты тайны древнего захоронения

Археологи сделали значительное открытие в Херсонесе Таврическом — античном полисе, расположенном на территории современного Севастополя. В ходе раскопок, проводимых с 2020 по 2023 годы, учёные обнаружили уникальную связь между местом кремации и захоронением праха, что предоставляет новую информацию о древних погребальных ритуалах. ТАСС сообщает, что это стало возможным благодаря анализу находок римского периода из некрополя Херсонеса.

На южной окраине Херсонеса удалось выявить множество объектов, включая кремационные площадки, гончарные мастерские и цистерны. Всего было найдено более 6,5 миллиона предметов, что делает эти раскопки самыми масштабными в истории российской археологии. Среди находок особое внимание привлекли искусно выполненные фибулы, нашивки и подвески, обнаруженные на одной из кремационных площадок. Они позволили учёным предположить, что в этом месте проходило прощание с человеком, удостоившимся чести быть похороненным в склепе за городской стеной.

Старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев отметил, что такие находки уникальны для российских антиковедов. Впервые удалось сопоставить место кремации и захоронения в Северном Причерноморье. В склепе, обнаруженном около ворот Херсонеса, были найдены украшения, идентичные тем, что были на кремационной площадке, что подтверждает связь между этими двумя объектами.

Исследования проводились в рамках гранта Российского научного фонда, посвящённого изучению погребальных практик элитной части общества Херсонеса.

«В слоях, датирующихся римским периодом, то есть первыми веками нашей эры, обнаружено множество кремационных площадок», — рассказал Вахонеев.

Хотя о самом человеке, погребённом в склепе, пока известно немного, его элитарное место захоронения и принадлежность к социальной верхушке свидетельствуют о его высоком статусе или заслугах.

Херсонес Таврический, основанный в 42–421 годах до н. э., был важной древнегреческой колонией, входившей в состав Римской и Византийской империй. Город сыграл значительную роль в истории, в частности, здесь в X веке принял христианство князь Владимир. Несмотря на десятилетия исследований, значительная часть Херсонеса и его предместий ещё не изучена, что даёт надежду на новые открытия в будущем.