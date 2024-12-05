Британия признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлин

Великобритания признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Как передаёт РИА «Новости», дополнительные ограничения на поставки рыбной продукции из РФ на 2025 год отменены по решению министерства Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам. В ВАРПЭ напомнили, что с 1 января 2021 года в стране действует пошлина, без которой ввоз трески, минтая, креветок и тростникового сахара запрещён. При этом для России на ряд товаров с 2022 года пошлина была поднята на 35% на ряд товаров, в том числе и морепродукты.

В результате прямые поставки в Великобританию практически исчезли. Так, в 2021 году в королевство было ввезено 15,8 тысячи тонн рыбопродукции на 85,3 миллиона фунтов стерлингов, а уже в 2023 году — всего 74,4 тонны на 340 тысяч фунтов стерлингов.

«На КНР приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% — минтая. Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья», — сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, санкционные ограничения в виде заградительной пошлины в 35% привели лишь к перенастройке логистики и росту цен для конечного потребителя. В результате это негативно сказывается на доступности традиционных для Англии блюд.

Он также уточнил, что за девять месяцев 2024 года Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на 2,65 миллиарда фунтов стерлингов. При этом на Китай приходится примерно 10% — это филе и мясо минтая и трески. Прямые поставки из РФ выросли, хоть и незначительно — до примерно 168 тонн.