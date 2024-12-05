Деда Мороза-контрабандиста разыскивают в Петербурге. В его мешке найдены запретные «подарки»

В Санкт-Петербурге разыскивают Деда Мороза-контрабандиста, который попытался отправить в Ригу запрещённый груз. В его мешке были найдены 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к тироидным средствам — это гормональные препараты, выполняющие функцию стимулирования или интенсификации процессов обмена веществ.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Дорогая посылка была обнаружена сотрудниками Центральной почтовой таможни во время сканирования. Наличные (около 2 миллионов рублей), украшения и таблетки были завернуты в фольгу и скрыты среди вещей, которые отправитель заранее задекларировал.

«В действиях отправителя усматриваются признаки правонарушения по ч. 1 и ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией», — сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС.

Таможенники обнаружили запрещённую к вывозу валюту в мешке Деда Мороза. Видео предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС