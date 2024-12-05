Раскрыты секреты физической подготовки Пола Мескала для фильма «Гладиатор II»

Ирландский актёр Пол Мескал, недавно снявшийся в фильме «Гладиатор II», поразил зрителей своей впечатляющей физической формой. Его тренер Тим Блейкли, ветеран Королевского флота и профессиональный бодибилдер, раскрыл детали подготовки актёра, которые помогли достичь такого результата. Об этом сообщает New York Post.

Мескал тренировался по системе Push, Pull, Legs (жим, тяга, ноги), которая включает упражнения на всё тело, разделённые на три категории. Он занимался по этой программе шесть дней в неделю. Каждая тренировка длилась от 45 минут до часа, и актёр уделял внимание разным группам мышц. Блейкли пояснил, что важно не просто наращивать мышечную массу, но и вызывать тренировочный отклик, чтобы не сжигать лишние калории.

Значительное внимание уделялось восстановлению. Мескал регулярно посещал массаж и придерживался диеты, богатой белками и необходимыми жирами. Он потреблял до 300 граммов белка в день. Несмотря на интенсивные тренировки, актёр не отказался от своих привычек, таких как алкоголь и сигареты.

Интересным аспектом подготовки к роли стало использование Coca-Cola. Перед началом съёмок Блейкли давал Мескалу небольшое количество напитка, чтобы подчеркнуть рельефность мышц. Это помогало увеличить уровень гликогена в мышцах, что придавало им объём и выразительность.

Режиссёр Ридли Скотт предоставил Полу Мескалу значительную свободу в выборе образа для его персонажа Луция, что позволило актёру самому определить визуальные и физические характеристики героя. Мескал решил придерживаться реалистичного и спортивного образа, избежав гипертрофированной мускулатуры, характерной для супергеройских персонажей. Благодаря его дисциплинированности и ответственному подходу к тренировкам, он даже превзошёл ожидания создателей фильма.

По словам Блейкли, «Когда он пришёл на съёмки, его тело было настолько впечатляющим, что в большинстве сцен было решено: “Рубашку долой”». Это стало дополнительным вызовом для Мескала, так как ему приходилось поддерживать идеальную физическую форму на протяжении всего съёмочного процесса.