Парочка из Дагестана обманула маркетплейсы на 65 миллионов

В Дагестане парочка местных хитрецов обвела вокруг пальца несколько столичных маркетплейсов. На бреши в бонусной системе им удалось заработать 65 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Работать 29-летний Ислам и 28-летняя Маликат не планировали, а жить хорошо хотелось. Они сделали фиктивный магазин на площадке, приобрели 1582 сим-карты и создали много аккаунтов. С них, по завышенным ценам собственного магазина, они совершали покупки, которые вскоре отменяли и писали отзывы. За это злоумышленникам давали бонусы.

В течение нескольких месяцев они заполучили 65,6 миллиона баллов, вывести успели 18 миллионов рублей. При обысках у них нашли 8 миллионов наличными и электрокар Lixiang. Предпринимателей арестовали, а имущество было изъято.