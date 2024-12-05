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СВО

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Регион
5 декабря, 14:22

Парочка из Дагестана обманула маркетплейсы на 65 миллионов

В Дагестане поймали пару, обманувшую маркетплейсы на 65 миллионов рублей

В Дагестане парочка местных хитрецов обвела вокруг пальца несколько столичных маркетплейсов. На бреши в бонусной системе им удалось заработать 65 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Работать 29-летний Ислам и 28-летняя Маликат не планировали, а жить хорошо хотелось. Они сделали фиктивный магазин на площадке, приобрели 1582 сим-карты и создали много аккаунтов. С них, по завышенным ценам собственного магазина, они совершали покупки, которые вскоре отменяли и писали отзывы. За это злоумышленникам давали бонусы.

В течение нескольких месяцев они заполучили 65,6 миллиона баллов, вывести успели 18 миллионов рублей. При обысках у них нашли 8 миллионов наличными и электрокар Lixiang. Предпринимателей арестовали, а имущество было изъято.

Предприимчивая россиянка украла на маркетплейсе 735 товаров на 1,6 млн рублей
Предприимчивая россиянка украла на маркетплейсе 735 товаров на 1,6 млн рублей

Ранее полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули более 150 человек. Среди пострадавших есть участник СВО. Похищенные деньги уходили на Украину.

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Life.ru

Николай Рюмин
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