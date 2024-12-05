Пакистанский жених удивил гостей десятиметровым шлейфом из денег

Житель провинции Пенджаб сделал свою свадьбу незабываемой. Жених появился на церемонии в десятиметровом шлейфе, полностью сделан из банкнот. Как сообщает Dunya News, экстравагантный свадебный наряд мгновенно стал сенсацией в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

Шлейф был подарком от брата жениха. В общей сложности он обошёлся примерно в 100 тысяч пакистанских рупий, что эквивалентно 37 тысячам российских рублей. Деталь наряда «сшили» из 2000 купюр. «Для изготовления шлейфа использовались банкноты достоинством 5074 рупий», — пишут журналисты.

Впечатляющая деталь наряда жениха заняла значительную часть прохода на месте проведения церемонии. Для комфортного передвижения мужчине потребовалась помощь, шлейф во время торжества переносила группа из 5-7 мужчин.

Видео и фотографии жениха в этом уникальном наряде быстро разлетелись по социальным сетям, собрав тысячи просмотров и реакций. Пользователи отметили не только креативный подход, но и масштабность аксессуара, который стал символом роскоши и щедрости.

Пакистанские свадьбы сами по себе являются грандиозными событиями. По традиции они длятся целую неделю и включают в себя множество обрядов и ритуалов. Каждая деталь церемонии, начиная от первой встречи родственников до последнего дня торжеств, имеет своё значение и уходит корнями в культурные и религиозные традиции.

Подготовка к свадьбе в Пакистане — это длительный процесс, где особое внимание уделяется выбору нарядов и украшений. Невесты облачаются в традиционные свадебные платья под названием ленга или шариньяр. Женихи довольно часто предпочитают костюмы, отражающие культуру Пакистана.